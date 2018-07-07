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Baraj gölüne giren genç boğuldu

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, piknik için Birecik Barajı kıyısına giden Bayram Hüseyin Çakır (23), girdiği suda boğuldu. Gencin Kilis'ten, Nizip'teki ablasını ziyarete gittiği öğrenildi. Olay, öğleden sonra Belkıs Mahallesi'nden...

Baraj gölüne giren genç boğuldu
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, piknik için Birecik Barajı kıyısına giden Bayram Hüseyin Çakır (23), girdiği suda boğuldu. Gencin Kilis'ten, Nizip'teki ablasını ziyarete gittiği öğrenildi.
Olay, öğleden sonra Belkıs Mahallesi'nden geçen Birecik Barajı gölünde meydana geldi. Kilis'te oturan Bayram Hüseyin Çakır, ablasını ziyaret etmek için Gaziantep'in Nizip ilçesine geldi. Burada ablası ve onun ailesiyle baraj kıyısına pikniğe giden genç, sıcak havadan bunalınca suya girdi. Çakır, girdiği sudan çıkmayınca, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen jandarmalar, da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, girdikleri suda Hüseyin Bayram Çakır’ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Çakır'ın cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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