Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Baraj gölünde kaybolan tur rehberini özel ekip arıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda tekne ile geziye çıkan tur rehberi Selçuk Korkut, serinlemek için girdiği suda kayboldu. Korkut'u Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı dalış...

Baraj gölünde kaybolan tur rehberini özel ekip arıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda tekne ile geziye çıkan tur rehberi Selçuk Korkut, serinlemek için girdiği suda kayboldu. Korkut'u Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı dalış ekibi arıyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde rehberlik yapan 26 yaşındaki Selçuk Korkut'un, Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında serinlemek için suya girdi. Teknede kıyafetleri bulunan Korkut'tan haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis yaptığı incelemenin ardından durumu deniz polisine ve AFAD ekiplerine bildirdi. Suyun derininliğinin yaklaşık 100 metre olmasından dolayı çalışmalar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden yardım istendi. Suyun dip görüşünün kapalı olmasından dolayı da Ankara'da bulunan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı dalış ekibinden yardım istendi. Samsun'a gelen ekipler, Korkut'u bulmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325