Baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı 

ELAZIĞ'ın Ağın İlçesi'nde serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan 60 yaşındaki Rafet Aydoğan'ın cesedi bulundu.

Elazığ'ın Ağın İlçesi Badem Adası'nda serinlemek için Keban Baraj gölüne dün öğle saatlerinde giren Rafet Aydoğan suya kapılarak kayboldu. Aydoğan'ın suda kaybolması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar çağrılarak, arama çalışması başlatıldı. Dalgıçların dünden bu yana yaptıkları arama çalışmaları sonucunda Aydoğan'ın cesedi baraj gölünde bulundu. Sudan çıkarılan Aydoğan'ın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.



FOTOĞRAFLI