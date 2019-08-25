Baraj gölünde erkek cesedi bulundu

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde Osman Süren'in (25) cansız bedeni bulundu.



Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde balık tutanlar, suda erkek cesedi olduğunu görünce, polisi aradı. Göle gelen sualtı ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Osman Süren'e ait olduğu belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.