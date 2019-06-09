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Baraj gölünde, beline bağlı taş dolu çuvalla cesedi bulundu (2) - Yeniden

KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 9 çocuk babası Osman Doğan’ın (59), içi taş dolu çuval beline bağlanmış halde cansız bedeni bulundu. İstanbul'daki tekstil fabrikasında çalışan, 4'ü kız 9 çocuk babası Osman...

Baraj gölünde, beline bağlı taş dolu çuvalla cesedi bulundu (2) - Yeniden

KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 9 çocuk babası Osman Doğan’ın (59), içi taş dolu çuval beline bağlanmış halde cansız bedeni bulundu.
İstanbul'daki tekstil fabrikasında çalışan, 4'ü kız 9 çocuk babası Osman Doğan ile eşi ve çocukları arasında, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan 2 katlı evlerinin satışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Doğan, 2 Haziran'da İstanbul'daki evinden ayrılarak, bir daha dönmedi. Yakınları arama çalışmaları sonuçsuz kalınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Doğan'ın, 3 Haziran'da Kahta’da tartışma konusu olan evinde 1 gün kaldığı belirlendi.
Güvenlik güçlerince Kahta ve çevresinde olabileceği değerlendirilen Doğan, aranırken, bugün öğle saatlerinde Atatürk Baraj gölü kıyısına gelenler, su yüzeyinde ceset gördü. Suda erkek cesedi olduğu sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekiplerce içi taş dolu çuval beline bağlı olan erkek cesedinin, Osman Doğan'a ait olduğu belirlendi. İntihar ya da öldürülme ihtimali araştırılan Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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