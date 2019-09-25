Baraj gölü kenarına gelen ayı, yaşam alanına götürüldü (2)- Yeniden

MUŞ'un Bulanık ilçesinde Alparslan1 Baraj Gölü'nün kıyısında dolaşan ayı, yöre sakinlerini korkuttu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu ayı, kontrollü bir şekilde geldiği yaşam alanına götürüldü.

Bulanık İlçesi Alparslan Baraj Gölü kıyısındaki Erentepe beldesinde yaşayanlar, kıyıda dolaşan ayıyı görüp Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, bölgede ilk kez görülen ayıyla ilgili çalışma başlattı. Varto'dan yolunu şaşırıp bölgeye geldiği tahmin edilen ayı, av ve yaban hayatı uzman ekiplerinin çalışması sonucu bölgeden uzaklaştırıldı. 2 yaşında olduğu tahmin edilen ayıyla ilgili baraj gölü kıyısındaki yerleşim birimlerinin muhtarları, köy korucuları ve çobanlar bilgilendirildi. Ekipler, takip yöntemiyle yaşam alanına götürdü.

Muş Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden bir yetkili, "Şube Müdürlüğümüze gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu Muş ili Bulanık İlçesinde bir ayı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde ayının Alparslan1 Barajı kenarında insan baskısı sonucu sıkıştığı tespit edilmiş ve yaban hayatı uzmanı ekiplerimizce güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmıştır. Yaklaşık 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen ayının sağlıklı olduğu gözlemlenmiştir. Köy muhtarı, korucular, çobanlar ve ilgili köylüler konu hakkında bilgilendirilmiştir" dedi.



