Bar sahibini öldürüp kardeşini yaralayan şüpheliler tutuklandı

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde alkollü eğlence mekanı işleten 40 yaşındaki İlhan Ergene'nin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü, kardeşi 35 yaşındaki Emrah Ergene'nin ise bıçaklanarak ağır yaralandığı olayla ilgili yakalanan şüpheliler Halil İbrahim Çekiç ve Mehmet Sanmaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 29 Aralık'ta, Büyük Cami Mahallesi Eski Yağ Pazarı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim Çekiç ve Mehmet Sanmaz aralarında bilinmeyen nedenle husumet bulunan bar işletmecisi İlhan Ergene ve kardeşi Emrah Ergene'nin Eski Yağ Pazarı Sokak'taki işyerine gitti. Şüphelilerden biri yanında götürdüğü pompalı tüfekle İlhan Ergene'yi vururken, diğeri ise olaya müdahale etmek isteyen kardeşi Emrah Ergene'yi göğsünden bıçakladı. Halil İbrahim Çekiç ve Mehmet Sanmaz saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İlhan Ergene kaldırıldığı hastanede ölürken, kardeşi Emrah Ergene ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

YILBAŞINI GEÇİRMEK İÇİN GİTTİĞİ EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Halil İbrahim Çekiç aynı akşam polis tarafından, Mehmet Sanmaz ise geçen Cumartesi akşamı, yılbaşını geçirmek üzere gittiği ilçeye bağlı Siğilli Köyü'ndeki ailesinin evinde jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Sanmaz, daha sonra polise teslim edildi.

TUTUKLANDILAR

Mehmet Sanmaz ve Halil İbrahim Çekiç, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürme ve 'kasten adam yaralama' suçlarından tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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