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Bar çıkışı bıçaklandı, 2 gün sonra öldü

ESKİŞEHİR’de eğlence çıkışı iki grup arasında çıkan tartışma sırasında bıçakla yaralanan Nahit Katıoğlu (27) kaldırıldığı hastanedeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Katil zanlısı olduğu belirlenen H.Y.A. ise olayın...

Bar çıkışı bıçaklandı, 2 gün sonra öldü
ESKİŞEHİR’de eğlence çıkışı iki grup arasında çıkan tartışma sırasında bıçakla yaralanan Nahit Katıoğlu (27) kaldırıldığı hastanedeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Katil zanlısı olduğu belirlenen H.Y.A. ise olayın ardından kayıplara karıştı.
Eskişehir’de barda çalışan Nahit Katıoğlu, geçen Pazar günü arkadaşlarıyla birlikte eğlendikten sonra sabah 05.15 sıralarında eğlence mekanından çıktı. Katıoğlu ve arkadaşları Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde eve gitmek için yürüdükleri sırada arkalarından gelen başka bir grupla tartışma çıktı. H.Y.A. olduğu belirlenen şüpheli bıçakla Nahit Katıoğlu’na saldırıp 3 kez bıçakladı, ardından diğer arkadaşlarıyla birlikte otomobile binerek kaçtı. Yaralanan Nahit Katıoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İki gün yaşam savaşı veren Katıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Nahit Katıoğlu’nun cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi olan İzmit Yenişehir Mahallesi’nde dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda katil zanlısı olduğu belirlenen H.Y.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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