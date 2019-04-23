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Banyoda, tabancayla intihar etti

BOZOVA (Şanlıurfa), () -  ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesinde, Esra K. (22), banyonda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde Hacılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi akraba ziyaretine gittiği...

Banyoda, tabancayla intihar etti

BOZOVA (Şanlıurfa), () -  ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesinde, Esra K. (22), banyonda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Hacılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi akraba ziyaretine gittiği için evde yalnız olan Esra K., banyoda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah sesini duyan komşuları, genç kızı kanlar içerisinde bulunca durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla olay yerine  gelen sağlık ekipleri kontrolünde öldüğü belirlenen genç kızın cesedi güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, genç kızın neden intihar ettiğini araştırıyor.

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