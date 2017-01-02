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Banyo yaparken elektrik akımına kapıldı

BURSA’nın İnegöl ilçesi’nde 12 yaşındaki İbrahim Girgin banyo yaparken şofbendeki arıza nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Pınarbaşı sokakta meydana geldi. Bir...

Banyo yaparken elektrik akımına kapıldı
BURSA’nın İnegöl ilçesi’nde 12 yaşındaki İbrahim Girgin banyo yaparken şofbendeki arıza nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Pınarbaşı sokakta meydana geldi. Bir ay önce taşındıkları evlerinde duş almak için banyoya giren İbrahim Girgin, şofbendeki arıza nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Banyodan çıkmaması üzerine içeriye giren yakınları İbrahim Girgin’i baygın halde buldular. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Girgin doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İbrahim Girgin’in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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