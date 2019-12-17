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Bankaya girdi, 2 kişiyi rehin aldı (3)
1 SAAT 10 DAKİKADA İKNA EDİLDİ Antalya'da, banka şubesine saat 09.30'da girip, güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan, silahlı Kırgızistan uyruklu zanlı, saat 10.40'ta polis ekiplerince ikna edildi. Gözaltına alınarak, banka şubesinden...
GÜVENLİK 17.12.2019, 10:54
1 SAAT 10 DAKİKADA İKNA EDİLDİ
Antalya'da, banka şubesine saat 09.30'da girip, güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan, silahlı Kırgızistan uyruklu zanlı, saat 10.40'ta polis ekiplerince ikna edildi. Gözaltına alınarak, banka şubesinden çıkarılan Kırgız, ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü.
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