Bankaya diye çıktı, bir daha haber alınamadı

AFYONKARAHİSAR'da, bankadan para çekmeye giden Huriye Helvacı'dan (53), 6 gündür haber alınamıyor.Afyonkarahisar'da yaşayan Huriye Helvacı, geçtiğimiz günlerde oğlu Ali Helvacı ile birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gezmeye geldi. Bir süre memleketinde kalan Helvacı geçen salı günü de Balçıkhisar Köyü'ndeki akrabasına gitti. Geceyi akrabasında geçiren Helvacı, 2 Ekim Çarşamba sabahı ilçe merkezindeki banka şubesinden para çekeceğini söyleyerek, evden ayrıldı. Ancak geri dönmedi.Annesinin dönmemesinden şüphelenen Ali Helvacı, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Helvacı'nın bulunması için çalışma başlatılırken, Ali Helvacı annesinin kaybolduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.