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Bankadan çıkanları takip edek 500 bin lira çaldılar

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, ()-MERSİN'de son 4 ay içinde bankalardan çıkan 5 kişiyi takip ederek camlarını kırdıkları araçlarından yaklaşık 500 bin lira çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Mersin'de geçtiğimiz ağustos...

Bankadan çıkanları takip edek 500 bin lira çaldılar

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, ()-MERSİN'de son 4 ay içinde bankalardan çıkan 5 kişiyi takip ederek camlarını kırdıkları araçlarından yaklaşık 500 bin lira çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Mersin'de geçtiğimiz ağustos ayından kasım ayına kadar banka çevresinde meydana gelen araçtan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerlerinden elde edilen kamera görüntülerinden şüphelilerin E.Y., S.P. ve D.Y. olduğunu belirlendi. Tarsus İlçesi'nde oturdukları belirlenen biri kadın  3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, banka müşterilerinin yaklaşık 500 bin lirasını benzer yöntemlerle çaldıkları, yakalanmamak için de başka illere giderek internet üzerinden satışa çıkarılan aynı model ve markadaki araçların plakalarının kopyasını taktıkları belirtildi.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada boş plaka levhası, plakaların üzerine yapıştırılan harfler ve rakamlar ele geçirildi. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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