Bankadan çıkan esnafı takip edip, 16 bin 300 lirasını çaldılar

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta, bankadan para çeken Ramazan Y.'yi dükkanına kadar takip edip, müşteri gibi içeri girerek, oyalayan 4 kişi, 16 bin 300 lirayı çalarak, kayıplara karıştı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Rahmi Günay Caddesi'ndeki kitapçıda meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan banka şubesinden 16 bin 300 lira çeken Ramazan Y., iş yerine geldi. Ramazan Y., çektiği parayı poşet içinde masanın üzerine bırakırken, 4 erkek şüpheli, müşteri gibi dükkana girdi. Ramazan Y.'yi oyalayan şüphelilerden biri, 16 bin 300 liranın içinde olduğu poşeti aldı. İş yerinden önce para dolu poşeti çalan şüpheli çıkarken, 3 kişi de bir süre oyalandıktan sonra ayrıldı. Parasının çalındığını fark eden Ramazan Y., çevredekilerin de gelmesiyle kaçan şüphelilerin peşinden gitti; ancak izlerine rastlamadı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları da incelemeye alındı.

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