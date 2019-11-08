Bankadan çekilen işçilerin maaşını minibüsten çalan 4 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de geri dönüşüm işletmesi sahibinin, işçilerin maaşını ödemek bankadan için çekip, minibüsün torpidosunda bıraktığı 29 bin 180 TL'yi çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 4 kişi yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Keresteciler Sitesinde meydana geldi. Geri dönüşüm işletmesi sahibi Tahir Özcan (63), işçilerin maaşını ve vergi borcunu ödemek için banka hesabından 29 bin 180 TL para çekti. Daha sonra 38 NP 051 plakalı minibüsüne binerek iş yerine giden Özcan, bankadan çektiği parayı torpido gözünde bıraktı. Bankadan çıktıktan sonra otomobille Özcan'ı takip eden 4 kişi, park halindeki minibüsün camını kırarak, torpidoda bulunan parayı alarak kaçtı. Minibüse döndüğünde camın kırıldığını ve paranın çalındığını fark eden Özcan, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, araçtan parmak izi aldı. Parayı alırken güvenlik kamerasına yansıdığı belirlenen şüphelilerin, Sefa P. (44), Kazım P. (20), Ferdi M. (18) ve U.K. (16) olduğu saptandı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin ise sahte plakalı olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Kırıkkale'de olduğu belirlenen 4 şüpheli, 17 bin 500 TL ile yakalandı. Paranın diğer kısmını harcadıklarını söyleyen şüpheliler, gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.