Bankada tartıştığı kişiyi vuran şüpheli tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, banka şubesinde tartıştığı Zeki Akgün'ü tabancayla ayağından yaralayan Serhat Ç., tutuklandı.
Gecen cuma günü Hoca Ömer Mahallesi'nde bir banka şubesinde Serhat Ç. ile Zeki Akgün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada öfkelenen Serhat Ç., yanındaki tabancayla Zeki Akgün'ün ayaklarına ateş edip kaçtı. Olayın ardından dün gizlendiği iş hanında yakalanan Serhat Ç., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, banka şubesinde tartıştığı Zeki Akgün'ü tabancayla ayağından yaralayan Serhat Ç., tutuklandı.