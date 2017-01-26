Bankada tartıştığı kişiyi tabancayla vurup kaçan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'da, banka şubesinde tartıştığı Zeki Akgün'ü tabancayla ayağından yaralayan ve kaçan Serhat Ç., polis tarafından yakalandı.

Olay, gecen cuma günü Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde Serhat Ç. ile Zeki Akgün arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada öfkelenen Serhat Ç., yanındaki tabancayla Zeki Akgün'ün ayaklarına ateş edip kaçtı. Kurşunlara hedef olarak yaralanan Akgün, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Akgün'ün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, bankada inceleme yapan polis, şüpheli Serhat Ç.'yi bu sabah gizlendiği iş hanında yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



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