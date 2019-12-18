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Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (2)
TUTUKLANDI Antalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan, bir saatin sonunda teslim olan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev, sevk edildiği adliyede 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Orziev'in avukatı,...
GÜVENLİK 18.12.2019, 16:04
TUTUKLANDI
Antalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan, bir saatin sonunda teslim olan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev, sevk edildiği adliyede 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Orziev'in avukatı, müvekkilinin bankaya girmesindeki amacın fayda sağlamak olmadığını belirterek, yağma suçunun oluşmadığını belirtti, tutuksuz yargılanmasını talep etti. Talebi reddeden mahkeme, Orziev'in tutuklanmasına hükmetti.
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