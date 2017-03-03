Bankada parası varmış gibi yapıp, telefon dolandırıcılarını yakalattı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin telefon dolandırıcısı olduğunu anlayan 50 yaşındaki güneş enerjisi sistemleri ustası Mustafa Özer, bankada parası olmamasına rağmen varmış gibi yapıp 2 dolandırıcıyı polise yakalattı.

Geçen çarşamba günü Mustafa Özer'i telefonla arayan kişiler, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden aradıklarını söyleyip banka hesabının PKK ve FETÖ terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek bankada ne kadar parası olduğunu sordu. Özer de parası olmamasına rağmen bankada 24 bin lirasının olduğunu söyledi. Kendisini arayan telefon dolandırıcılarını yakalatmak için bir banka şubesine giderek, banka görevlilerine hesabındaki parayı çekmek istediğini belirtti. Bir taraftan da banka görevlilerine telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlattı. Banka görevlileri aracılıyla polisle temasa geçildi. İhbar üzerine bankaya gelen Konya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, Özer'i sivil ekip otomobiline alarak dolandırıcıların parayı alacağı yere gitti. Bu sırada bir poşetin içerisine gazete kağıtlarını para şekline getiren Mustafa Özer, dolandırıcıların söylediği Ankara Caddesi üzerinde bir kaldırıma poşeti bıraktı.

POŞETİ ALMAYA GELEN 2 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Poşeti almaya gelen telefon dolandırıcılarının 2 kuryesi polis tarafından yakalandı. Şanlıurfa'dan geldikleri elirtilen 19 yaşındaki İbrahim Demir ile 17 yaşındaki Suriye uyruklu Ali H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'4 SAAT BOYUNCA TELEFONU KAPATMADIM'

Yaşadığı oylayı anlatan Mustafa Özer, kendisini arayanlarla konuşmaya başlayınca dolandırıcı olduklarını anladığını belirterek, şunları söyledi:

''Dolandırıcıları yakalatmak için polis ile irtibata geçtim. Tabi bu arada telefonda verdikleri tüm talimatları da yerine getirdim. Yaklaşık 4 saat boyunca cep telefonunu kapattırmadan beni farklı yerlere yönlendirdiler. Ama sonunda yakalandılar. Daha önce de iki kez yine telefon ile arayarak beni dolandırmak istemişlerdi. Ama o dönemde işlerimden dolayı müsait olmadığım için telefonu kapatmıştım. Ama bu kez dolandırıcıları yakalatmak için uğraştım ve başarılı oldum.''

Mustafa Özer, geçen yıl bir komşusunun 28 altın bileziğini bu şekilde dolandırıcılara kaptırdığını belirtti.

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