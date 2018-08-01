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Bankada işlem yaparken, cinayetten arandığı ortaya çıktı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde bir bankaya işlem yaptırmak için giden V.K.'nin, çok sayıda suçla birlikte 'kasten adam öldürme' suçundan arandığı ortaya çıktı. Kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Akçakoca ilçesinde bir...

Bankada işlem yaparken, cinayetten arandığı ortaya çıktı
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde bir bankaya işlem yaptırmak için giden V.K.'nin, çok sayıda suçla birlikte 'kasten adam öldürme' suçundan arandığı ortaya çıktı. Kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Akçakoca ilçesinde bir banka şubesine işlem yaptırmak için giden V.K.'nin kimliğini alan memur, sisteme girdiğinde, bu kişinin arandığı yönünde alarm aldı. Durumu bildiren banka memurunun ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisleri gören V.K. kaçmaya başladı. Liman içi mevkisine kaçan ve teknelerde saklanmaya çalışan V.K., Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan sorgulamada, şüphelinin 'yaralama, gasp ve hırsızlık' suçlarının yanı sıra Ankara İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 'kasten adam öldürme', Düzce merkeze bağlı Kapıcı Köyü Düzce İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde de 'silahla yaralama' suçlarından arandığı ortaya çıktı.
Akçakoca Emniyet Müdürlüğü ile Düzce Asayiş Müdürlüğü Cinayet ekiplerinin yaptığı işlemlerinin ardından V.K., Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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