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Banka önünde Varlık Fonu eylemi

ESKİŞEHİR'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, Ziraat Bankası'nın Varlık Fonu'na devredilmesine tepki gösterdi. Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Ziraat Bankası şube binası önünde ellerinde 'Hayır' yazılı...

Banka önünde Varlık Fonu eylemi
ESKİŞEHİR'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, Ziraat Bankası'nın Varlık Fonu'na devredilmesine tepki gösterdi.
Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Ziraat Bankası şube binası önünde ellerinde 'Hayır' yazılı dövizlerle toplanan bir grup ADD üyesi, 'Ziraat Bankası Milletindir Devredilemez" pankartı açtı. ADD Şube Başkanı Azmi Kerman yaptığı konuşmada, kamu kuruluşlarının Varlık Fonu'na devredilmesini eleştirdi. Kerman şunları söyledi:
"Siyasi iktidar tarafından, devlet düzeni ile ilgili olarak kabul edilemez uygulamalara bir yenisi daha eklenmiştir. Bunun son örneklerinden biri, Türkiye Varlık Fonu adı altında başlatılan uygulamadır. Cumhuriyet dönemi boyunca yaratılan kamu iktisadi kuruluşlarının satılarak ve borçlanarak bugüne kadar getirilen uygulamanın artık sürdürülemez olduğunu göstermiştir. Üretim olmadığı için büyütülemeyen vergi tabanı, dolaylı vergiler ile dar gelirlinin sırtına bindirilmiş vergi yükü adaletsizliği devam ederken, Türk Milletinin 93 yıldır bin bir emek ve zorlukla meydana getirdiği yüz milyarlarca liralık milli varlıkları, yeni harcamalar için kaynak olarak kullanılmak istenilmektedir. Varlık Fonu kullanılarak yapılacak işlemler, gelecek kuşakları katlanarak artacak borç yükü altında bırakacaktır. Türk Milletinin varlığı olan kamu Kuruluşlarının Varlık Fonuna devri, Osmanlı döneminin çöküşünü hızlandıran Düyun Umumiye'ye dönüş demektir. "
Yapılan konuşmaların ardından çeşitli sloganlar atan grup daha sonra dağıldı.

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