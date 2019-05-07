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Banka çalışanına 'zimmet' tutuklaması

KAYSERİ'de zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan kamu bankası çalışanı Kenan K., verilen ara kararla tutuklandı. Kent merkezinde bir kamu bankasının şubesinde çalışan Kenan K., iddiaya göre müşterilerinin hesaplarında...

Banka çalışanına 'zimmet' tutuklaması
KAYSERİ'de zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan kamu bankası çalışanı Kenan K., verilen ara kararla tutuklandı.
Kent merkezinde bir kamu bankasının şubesinde çalışan Kenan K., iddiaya göre müşterilerinin hesaplarında farklı miktarlardaki döviz ve TL'yi zimmetine geçirdi. Bankanın yaklaşık 200 bin lira olan zararının 30 bin lirasını geriye ödeyen Kenan K hakkında., '5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet' ve 'zimmet' suçundan dava açıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kenan K., duruşmada, "2016 yılında borçlanmıştım. Kredi çekip borcumu kapatmak istedim. Ama, daha da sıkıntıya girdim. Bir arkadaşımdan borç almıştım. Arkadaşım da borcunu geri isteyince, çok sıkıştırınca bunalıma ve sıkıntıya girdim. Keşke olay buralara gelmeseydi. Çok pişmanım" dedi. 
Banka yetkililerine durumu kendisinin anlattığını ve kendisini ihbar ettiğini ileri süren Kenan K., "Bu işi yaparken ilk işlemde bile yakalanma riskim vardı. Keşke ilk seferde yakalansaydım. Bu kadar zarar olmazdı" diye konuştu.
Banka avukatı, maddi ve manevi olarak zararları olduğunu ve sanığın bu aşamada tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, zararın çok fazla olması ve sadece 30 bin liralık kısmının karşılanmasını gerekçe göstererek, Kenan K.'nın tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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