Bank Asya eski Yönetim Kurulu Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis

ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Bank Asya eski Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından tutuklu yargılanan Erhan Birgili, bugünkü karar duruşmasında son savunmasını yaptı. TMSF'nin Bank Asya'ya el koyduğu 3 Şubat 2015'e kadar bu bankadaki görevine devam ettiğini söyleyen Erhan Birgili, "Akademi camiasında bu kurumlarda çalışmak prestij kaynağıdır. Birçok bankada akademisyen çalışıyor. Bankacılık mevzuatı çerçevesinde çalıştım" dedi. Birgili, KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne ve birçok derneğe bağış yardımında bulunmasıyla ilgili olarak ise yardımsever birisi olması sebebiyle bu kuruluşlara yardım ettiğini söyledi. Erhan Birgili, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, 'anayasayı ihlal' suçundan ise beraat etti.



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