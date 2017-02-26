Bandırma’da otelde korkutan yangın

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (Balıkesir), () - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’ndeki bir otelin odasında dün gece çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 yaşındaki bir çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bandırma’nın İnönü Caddesi’nde bulunan 8 katlı Odaman Oteli’nin üçüncü katındaki 306 nolu odada gece saat 01.00 sıralarında, elektrikli ısıdıcıdan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan otelde bulunanların tahliyesini gerçekleştirdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 7 yaşındaki bir çocuk, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıktığı oda kullanılamaz hale gelirken, ilk incelemede yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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