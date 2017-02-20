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Bandırma’da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( )- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında işadamlarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına...

Bandırma’da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( )- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında işadamlarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Bandırma Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansal destek sağladıkları iddiasıyla 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve işyerlerindeki bilgisayar ile dokumanlara el konuldu. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY’ye finansal destek sağlayan ve KHK ile kapatılan Bandırma İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri de bulunuyor.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullandıkları belirtilirken, hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheli ise aranıyor.

 

 

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