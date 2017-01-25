Bandırma merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( ) - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi merkezli, 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5’i kadın 21 şüpheli gözaltına alındı.
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 5’i kadın 21 şüpheli, 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Örgütle bağlantılı şirketlerde çalıştığı bildirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI