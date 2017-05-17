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Bandırma'dan Yenikapı'ya giden deniz otobüsü fırtına yüzünden geri döndü

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nden bu sabah İstanbul Yenikapı'ya hareket eden İDO'ya ait Umur Bey adlı deniz otobüsü, hareket ettikten bir süre sonra fırtına yüzünden geri dönmek zorunda kaldı. Yolcular, otobüsler ile İstanbul'a gitti. Bandırma'da...

Bandırma'dan Yenikapı'ya giden deniz otobüsü fırtına yüzünden geri döndü
BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nden bu sabah İstanbul Yenikapı'ya hareket eden İDO'ya ait Umur Bey adlı deniz otobüsü, hareket ettikten bir süre sonra fırtına yüzünden geri dönmek zorunda kaldı. Yolcular, otobüsler ile İstanbul'a gitti.
Bandırma'da saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye kadar çıkan fırtına, deniz ulaşımını etkiledi. Bandırma'dan bu sabah saat 07.30'da, 160 yolcu ile İstanbul Yenikapı'ya hareket eden Umur Bey adlı deniz otobüsü, yaklaşık 10 mil açıldıktan sonra Fener Adası açıklarında fırtınaya yakalandı. Yolcuların korku ve panik yaşaması sonucu deniz otobüsü Bandırma'ya geri dönmek zorunda kaldı.
İDO yetkilileri, bilet ücretlerini iade ettiği yolcuları, karayolu ile İstanbul'a gitmeleri için otobos firmalarına yönlendirdi.

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