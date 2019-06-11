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Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 35 yaralı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Kaza, Bandırma-Çanakkale karayolu Edincik kavşağında meydana geldi. Adana Müftülüğü'nün...

Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 35 yaralı
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Kaza, Bandırma-Çanakkale karayolu Edincik kavşağında meydana geldi. Adana Müftülüğü'nün Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne organize ettiği gezi için yola çıkan 33 YF 533 plakalı tur otobüsü, kavşakta 10 PJ 443 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrilirken, otomobil yol kenarına savruldu. Kazaya görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada otobüste bulunan Temel Gökçe, Ahmet Toprak, Hülya Seyhan ve Sümeyra Güller yaralı olarak kaldırıldıkları Bandırma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, 1'i ağır 35 yaralı da tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 
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