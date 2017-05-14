Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Bandırma'da kargo gemisi yükleme yapılırken yan yattı (2)

3 YARALI HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR Balıkesir’in Bandırma İlçesi’ndeki Çelebi Limanı’nda,hatalı yükleme nedeniyle yan yatan Ali Ağa adlı genel kargo gemisinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.Olay sırasında gemi mürettebatı ve liman...

Bandırma'da kargo gemisi yükleme yapılırken yan yattı (2)

3 YARALI HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Balıkesir’in Bandırma İlçesi’ndeki Çelebi Limanı’nda,hatalı yükleme nedeniyle yan yatan Ali Ağa adlı genel kargo gemisinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.Olay sırasında gemi mürettebatı ve liman görevlileri olmak üzere toplam 12 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kenan Yavaş, Hasan Koç ve İsmail Safa Menevşe’nin tedavisi devam ediyor. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili Çelebi Limanı yetkililerinin açıklama yapması bekleniyor.
 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246