Bandırma'da kargo gemisi yükleme yapılırken yan yattı (2)

3 YARALI HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’ndeki Çelebi Limanı’nda,hatalı yükleme nedeniyle yan yatan Ali Ağa adlı genel kargo gemisinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.Olay sırasında gemi mürettebatı ve liman görevlileri olmak üzere toplam 12 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kenan Yavaş, Hasan Koç ve İsmail Safa Menevşe’nin tedavisi devam ediyor. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili Çelebi Limanı yetkililerinin açıklama yapması bekleniyor.

