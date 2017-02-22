Bandırma'da çocuğa cinsel istismar sanığı suçlamayı reddetti

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( ) - BALIKESİR'in Bandırma İlçesi’nde, geçen kasım ayında 12 yaşındaki erkek çocuğunu kucağına alarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan esnaf 52 yaşındaki Erdoğan A.’nın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılan 34 yaşındaki A.E. adlı kadın da sanığın züccaciye dükkanında çalışırken sanığın elle tacizine uğradığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Bandırma'daki taciz olayı geçen yıl kasım ayında ortaya çıktı. Züccaciye mağazası bulunan Erdoğan A., aile dostlarının çocuğu olan 12 yaşındaki M.Y.Ş.'yi işyerine çağırdı. Erdoğan A., iddiaya göre bilgisayarda oyun oynatmak için kucağına aldığı çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun yaşadıklarını ablasına anlatması sonucu gözaltına alınan Erdoğan .A., Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

M.Y.Ş.'nin işyerine geldiğini ve birlikte bilgisayarda oyunlar oynadıklarını söyleyen Erdoğan A., "Kendisi hiperaktif bir çocuktu. Bilgisayara zarar vermesin diye kucağımda oturtup oyun oynuyorduk. Kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım" dedi.

Sorgulamasından sonra ifadesi alınan Erdoğan A., çıkartıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nda yürütülen soruşturma sonunda hakkında, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Erdoğan A.'nın yargılanmasına başlandı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı duruşmada sanıktan şikayetci olan M.Y.Ş.'nin babası C.Ş., Erdoğan A.’nın sahibi olduğu dükkânında 12-13 kişiyi daha taciz ettiğini ileri sürdü.

Duruşmada ifade veren Erdoğan A.’nın sahibi olduğu züccaciye dükkânında çalışan A.E. adlı kadın da sanığın elle tacizine uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Erdoğan A., beraatini istedi. Tanık ve mağdurları dinleyen mahkeme, Erdoğan A.’nın tacizine uğradığı iddia edilen diğer kişilerin ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 22 Mart tarihine ertelendi.



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