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Balyoz hakimi Ömer Diken'e tahliye

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 'balyoz darbe planı davası' hakimi İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski...

Balyoz hakimi Ömer Diken'e tahliye

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 'balyoz darbe planı davası' hakimi İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı tutuklu sanık Ömer Diken, tahliye edildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, polisin 19 Temmuz 2016 tarihinde düzenlediği operasyonda, 'balyoz davası'nın hakimliğini yapan Ömer Diken gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanık Diken hakkında, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Ömer Diken, bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, Diken'in, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul ederek, Diken'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak, tahliye edilmesine karar verdi. Ömer Diken, haftada 1 kez karakola giderek, imza atacak.

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