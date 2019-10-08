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Balta ve satırla camını kırıp, kuyumcuyu soyan 2 şüpheli yakalandı
BURSA'da, camını satır ve balta ile kırarak girdikleri kuyumcudan 75 bin TL değerinde altın çalıp, kaçan 2 soyguncu yakalandı. Olay, geçen cumartesi gecesi Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan Muhtar Mustafa Süleyman'a...
GÜVENLİK 08.10.2019, 12:32
BURSA'da, camını satır ve balta ile kırarak girdikleri kuyumcudan 75 bin TL değerinde altın çalıp, kaçan 2 soyguncu yakalandı.
Olay, geçen cumartesi gecesi Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan Muhtar Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuda meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, kepengini açtıkları kuyumcuya, camı satır ve balta ile kırıp, girdi. Atınları yanlarında getirdikleri çuvala dolduran ikili, vatandaşların kendilerini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kuyumcuya gelerek araştırma başlatan polis, 75 bin TL değerinde altın çalındığını belirledi.
Güvenlik kameralarını inceleyen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, daha önceden hırsızlık suçundan kayıtları bulunan H.E. ve E.D. olduğunu tespit etti.
İki şüpheli Nilüfer ilçesinde saklandıkları evde, çaldıkları altınlarla birlikte yakalandı. Üzerlerinden 5 bin TL çıkan soyguncular gözaltına alındı. İkili, sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, bulunan altınlar kuyumcuya verilmek üzere Kuyumcular Odası Başkanlığı'na teslim edildi.
Olay, geçen cumartesi gecesi Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan Muhtar Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuda meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, kepengini açtıkları kuyumcuya, camı satır ve balta ile kırıp, girdi. Atınları yanlarında getirdikleri çuvala dolduran ikili, vatandaşların kendilerini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kuyumcuya gelerek araştırma başlatan polis, 75 bin TL değerinde altın çalındığını belirledi.
Güvenlik kameralarını inceleyen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, daha önceden hırsızlık suçundan kayıtları bulunan H.E. ve E.D. olduğunu tespit etti.
İki şüpheli Nilüfer ilçesinde saklandıkları evde, çaldıkları altınlarla birlikte yakalandı. Üzerlerinden 5 bin TL çıkan soyguncular gözaltına alındı. İkili, sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, bulunan altınlar kuyumcuya verilmek üzere Kuyumcular Odası Başkanlığı'na teslim edildi.
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