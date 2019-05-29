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Balon satıcısı, evinde intihar etti

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, balon satan Kadir A. (28), evinin terasında tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Evli ve 3 çocuk babası Kadir A., dün saat 15.30 sıralarında, Hacıfeyzullah...

Balon satıcısı, evinde intihar etti

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, balon satan Kadir A. (28), evinin terasında tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.
Evli ve 3 çocuk babası Kadir A., dün saat 15.30 sıralarında, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'taki evlerinin terasında, tavandaki demir kancaya iple asılı bulundu. Yakınlarının bildirmesi üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı kontrolde, Kadir A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sokaklarda balon satan Kadir A.'nın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Kadir A.'nın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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