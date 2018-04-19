ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Balon kavgasına 14 yıl hapis cezası

ANTALYA'da, pazar yerinde çıkan kavgada, aynı işi yaptığı baloncu Mehmet Şeref Keskin'i (43) bıçakla ağır yaralayan Durak Sarısakaloğlu (52), 14 yıl hapse mahkûm edildi. Olay, geçen yıl 23 Kasım'da Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki...

Balon kavgasına 14 yıl hapis cezası
ANTALYA'da, pazar yerinde çıkan kavgada, aynı işi yaptığı baloncu Mehmet Şeref Keskin'i (43) bıçakla ağır yaralayan Durak Sarısakaloğlu (52), 14 yıl hapse mahkûm edildi.
Olay, geçen yıl 23 Kasım'da Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. 13 yıldır pazarda balon satan Durak Sarısakaloğlu, kendisiyle aynı işi yapan Mehmet Şeref Keskin'in pazara gelmesinden rahatsız oldu. Keskin'in pazardan ayrılmasını isteyen Sarısakaloğlu, iddiaya göre "Git buradan yoksa senin kelleni alırım" diye tehdit etti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Pazarcıların araya girmesiyle kavga sona erdi.
Kısa süre sonra bir müşterinin Mehmet Şeref Keskin'den 5 liraya balon almasına sinirlenen Durak Sarısakaloğlu, üzerinde taşıdığı bıçakla Keskin'e yeniden saldırdı. Çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Şeref Keskin, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık bir ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Keskin'in boynundan aşağısı felç oldu.
Olaydan sonra tutuklanan Durak Sarısakaloğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.
ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ
Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Mehmet Şeref Keskin'in eşi Ümmü Keskin, ağabeyi Rasim Keskin ile tutuklu sanık Durak Sarısakaloğlu ve taraf avukatları katıldı. Ümmü Keskin, eşinin boynundan aşağısının felç olduğunu belirterek, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Son sözü sorulan Durak Sarısakaloğlu ise pişman olduğunu söyledi.
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın ömür boyu hapsine karar verdi. Heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı 14 yıla düşürdü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314