Balkondan düşüp ölen Umut'un dramı (2)

SERBEST BIRAKILDI
Umut Sünbül'ün balkondan düşerek ölmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen annesi Gülsen B., savcılık sorgusu ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Gülsen B., mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI Umut Sünbül'ün balkondan düşerek ölmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen annesi Gülsen B., savcılık sorgusu ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Gülsen B., mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
04 Şubat 2017 Cumartesi 19:23
SERBEST BIRAKILDI
Umut Sünbül'ün balkondan düşerek ölmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen annesi Gülsen B., savcılık sorgusu ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Gülsen B., mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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