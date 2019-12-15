Balkondan düşerek yaralandı

ADIYAMAN’da, 4 katlı binanın 2'nci katın balkonundan düşen Yusuf Güler (39) yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Güler, evinin balkonundan dengesini kaybederek yere düştü. Güler, düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.