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Balkondan düşerek yaralandı
ADIYAMAN’da, 4 katlı binanın 2'nci katın balkonundan düşen Yusuf Güler (39) yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Güler, evinin balkonundan dengesini kaybederek yere düştü. Güler, düştüğünü...
GÜVENLİK 15.12.2019, 18:32
ADIYAMAN’da, 4 katlı binanın 2'nci katın balkonundan düşen Yusuf Güler (39) yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Güler, evinin balkonundan dengesini kaybederek yere düştü. Güler, düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Güler, evinin balkonundan dengesini kaybederek yere düştü. Güler, düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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