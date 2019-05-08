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Balkondan düşen TEMA Vakfı temsilcisi öldü

RİZE'de, oturduğu apartmanın 5'inci katındaki balkonundan iddiaya göre dengesini kaybederek düşen TEMA Vakfı Ardeşen Temsilcisi Mine Akkoyun Balcı (36), hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi'nde...

Balkondan düşen TEMA Vakfı temsilcisi öldü
RİZE'de, oturduğu apartmanın 5'inci katındaki balkonundan iddiaya göre dengesini kaybederek düşen TEMA Vakfı Ardeşen Temsilcisi Mine Akkoyun Balcı (36), hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre  oturduğu apartmanın 5'inci katındaki balkonunda dengesini kaybeden Mine Akkoyun Balcı, beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mine Akkoyun Balcı'nın cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
TEMA VAKFI ARDEŞEN TEMSİLCİSİYDİ
Çevre Mühendisi olan Mine Akkoyun Balcı bir süredir Tema Vakfı Ardeşen Temsilciliği görevini yürütüyordu. İlçede çok sayıda sosyal faaliyete öncülük eden Balcı, çocukların çevre bilinci ile yetişmelerini sağlamak amacıyla projeler yürütüyordu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Balcı'nın ölümü ilçeyi yasa boğdu.

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