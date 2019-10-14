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Balkondan düşen Rus turist öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin 3'üncü katındaki balkondan düşen Rus Gennadi Kalabin (52), yaşamını yitirdi. Konaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle tatil yapan Rus Gennadi Kalabin, saat 01.00 sıralarında...

GÜVENLİK 14.10.2019, 16:17
Balkondan düşen Rus turist öldü
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin 3'üncü katındaki balkondan düşen Rus Gennadi Kalabin (52), yaşamını yitirdi.
Konaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle tatil yapan Rus Gennadi Kalabin, saat 01.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle otelin 3'üncü katındaki odasının balkonundan düştü. Toprak zemine düşen Gennadi Kalabin ağır yaralanırken, durumu fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gennadi Kalabin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Aşırı alkollü olduğu öne sürülen Rus turistin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gennadi Kalabin'in intihar ettiği değerlendirilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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