Balkondan düşen küçük İkranur yaralandı

MALATYA'da, evlerinin 2'nci katındaki balkonunda oynarken dengesini kaybederek düşen İkranur Yıldız (3), yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İkranur Yıldız, iddiaya göre 2 katlı bir binanın en üst katında oturdukları evin balkonunda oynarken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan İkranur, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan İkranur Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.