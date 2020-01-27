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Balkondan düşen Elanur, yaralandı
GÜVENLİK 27.01.2020, 11:21
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ADIYAMAN’da, 15 yaşındaki Elanur Karakut, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Elanur Karakut, 3 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonuna çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karakut, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Elanur Karakut’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Elanur Karakut, 3 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonuna çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karakut, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Elanur Karakut’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.
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