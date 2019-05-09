Balkondan düşen çocuk öldü

Nabi YAZICI/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonundan düşen Suriye uyruklu 3 yaşındaki Hitam Alokla yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde, İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak ailesi ile birlikte İzmit'e gelerek inşaatlarda çalışan Saad Alokla ve Darin Alokla çiftinin 2 çocuğundan biri olan Hitam, 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonuna çıktı. Hitam balkonda oynadığı sırada aşağı düştü. Çocuğun düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hitam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hitam'ın cenazesi Kent Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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