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Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

BARTIN’ın Kozcağız beldesinde, balkondaki sandalyenin üzerine çıkan Nehir Ertan (3), birinci kattan düşerek ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, Kozcağız beldesi Kale Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, annesinin mutfakta bulunduğu...

Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
BARTIN’ın Kozcağız beldesinde, balkondaki sandalyenin üzerine çıkan Nehir Ertan (3), birinci kattan düşerek ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Kozcağız beldesi Kale Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, annesinin mutfakta bulunduğu sırada birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Nehir Ertan, sandalyenin üzerine çıktı. Sandalyeden sarkan çocuk, balkondan beton zemine düştü. 
Ses üzerine balkona koşan anne, kızını kanlar içinde buldu. Hemen 112 Acil'i aradı. Adrese gelen sağlık ekibi, yaralı kız çocuğunu Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Nehir Ertan, yoğun bakımda tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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