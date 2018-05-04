Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için birlikte YSK'ya başvurdu
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için...

Balkondan düşen bebek öldü

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, 1,5 yaşındaki İslam Tuncer, balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Olay dün akşam saatlerinde, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşleriyle birlikte evlerinin...

Balkondan düşen bebek öldü

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, 1,5 yaşındaki İslam Tuncer, balkondan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay dün akşam saatlerinde, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşleriyle birlikte evlerinin balkonunda oynayan 1,5 yaşındaki İslam, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Evde olan ve balkondaki diğer çocuklarının çığlıklarına koşan anne, oğlunun balkondan düştüğünü gördü. Çevredekiler yardıma koşarken 112 Acil'e haber verildi. Ağır yaralanan bebek 112 Acil ekibi tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İslam Tuncer'in cenazesi bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314