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Balkonda tutuşan talaşlar evi yaktı
GÜVENLİK 21.01.2020, 18:41
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KAHRAMANMARAŞ'ta Suriyeli ailenin kaldığı evin balkonunda bulunan talaşların tutuşmasıyla çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Aile komşularının yardımıyla evi terk ederken, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Olay, sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli Muhammed Abdurrabbo, Mustafa Abdurrabbo ve Emel Hatib'in kaldığı evden birden alevler yükselemeye başladı. Suriyeli ailenin komşularından Cuma Tekiş hemen eve girerek o sırada evde bulunan Mustafa Abdurrabbo ve Emel Hatib'i dışarı çıkarıp itfaiyeden yardım istedi.
SİGARA İZMARİTİ ŞÜPHESİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yan binadan da vatandaşlar bahçe hortumuyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi. Yapılan ilk incelemede yangına balkonda bulunan talaşların neden olduğu belirlenirken, talaşların da sigara izmaritinden tutuşmuş olabileceği değerlendiriliyor.
Cuma Tekiş, eve girdiğinde yoğun dumanla karşılaştığını belirterek içeride bulunan yaşlı adamla kadını dışarı çıkardığını söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli Muhammed Abdurrabbo, Mustafa Abdurrabbo ve Emel Hatib'in kaldığı evden birden alevler yükselemeye başladı. Suriyeli ailenin komşularından Cuma Tekiş hemen eve girerek o sırada evde bulunan Mustafa Abdurrabbo ve Emel Hatib'i dışarı çıkarıp itfaiyeden yardım istedi.
SİGARA İZMARİTİ ŞÜPHESİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yan binadan da vatandaşlar bahçe hortumuyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi. Yapılan ilk incelemede yangına balkonda bulunan talaşların neden olduğu belirlenirken, talaşların da sigara izmaritinden tutuşmuş olabileceği değerlendiriliyor.
Cuma Tekiş, eve girdiğinde yoğun dumanla karşılaştığını belirterek içeride bulunan yaşlı adamla kadını dışarı çıkardığını söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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