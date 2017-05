Balkonda oturan genç kızı öldüren zanlı yakalandı

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), () - MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, evlerinin balkonunda oturan 18 yaşındaki İpek Kovan'ı otomatik av tüfeğiyle öldüren, kardeşi 14 yaşındaki Hasan Can Kovan ise yaralayan 25 yaşındaki Emrah Patlar yakalandı.

Olay, geçen perşembe günü saat 18.00'de, kırsal Pınarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Patlar, evlerinin balkonunda oturan İpek ve kardeşi Hasan Can Kovan'a pompalı tüfekle 8 el ateş açtı. Başından ve göğsünden vurulan İpek Kovan ölürken, saçmaların isabet ettiği kardeşi Hasan Can Kovan ise yaralandı. Kaçan Patlar'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Emrah Patlar, polis ve jandarmanın çalışmasıyla bu sabah Köyceğiz'in Yeşilköy Mahallesi'nde, ormanlık alanda saklanırken, olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen Patlar'ın işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi. İpek Kovan ise bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Emrah Patlar'ın ilk ifadesinde, birlikte bir restoranda çalıştıkları mesai arkadaşı da olan İpek Kovan ile kısa bir dönem sevgili olduklarını, sonra kendisinden ayrıldığını, bunu gururuna yediremediğini öne sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Patlar'ın geçen 18 Nisan'da, genç kız ile zorla birlikte olmaya kalkıştığı, Kovan'ın polise başvurarak şikayetçi olduğu da belirtildi.

