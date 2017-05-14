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Balkonda oturan genç kızı öldüren zanlı tutuklandı

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, evlerinin balkonunda oturan 18 yaşındaki İpek Kovan'ı av tüfeğiyle öldüren, kardeşi 14 yaşındaki Hasan Can Kovan'ı ise yaralayan 25 yaşındaki Emrah Patlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay,...

Balkonda oturan genç kızı öldüren zanlı tutuklandı
MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, evlerinin balkonunda oturan 18 yaşındaki İpek Kovan'ı av tüfeğiyle öldüren, kardeşi 14 yaşındaki Hasan Can Kovan'ı ise yaralayan 25 yaşındaki Emrah Patlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen perşembe günü saat 18.00 sıralarında, kırsal Pınarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Patlar, evlerinin balkonunda oturan İpek Kovan ve kardeşi Hasan Can Kovan'a pompalı av tüfeğiyle 8 el ateş açtı. Başından ve göğsünden vurulan İpek Kovan ölürken, saçmaların isabet ettiği kardeşi Hasan Can Kovan ise yaralandı. Kaçan Patlar'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Emrah Patlar, polis ve jandarmanın çalışmasıyla dün sabah Köyceğiz'in Yeşilköy Mahallesi'nde, ormanlık alanda saklanırken, olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen Patlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Patlar, daha sonra  Köyceğiz Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Savcılıkça sorgulaması tamamlanan Emrah Patlar, tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Patlar, Muğla T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Emrah Patlar'ın ilk ifadesinde, birlikte bir restoranda çalıştıkları mesai arkadaşı da olan İpek Kovan ile kısa bir dönem sevgili olduklarını, sonra kendisinden ayrıldığını, bunu gururuna yediremediğini öne sürdüğü belirtildi.
Öte yandan Emrah Patlar'ın geçen 18 Nisan'da, genç kız ile zorla birlikte olmaya kalkıştığı, Kovan'ın polise başvurarak şikayetçi olduğu da bildirildi.

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