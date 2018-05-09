Balkonda Hint keneviri yetiştiriciliğine 2 tutuklama

Nermin UÇTU/MANİSA, ()- MANİSA'da Şehzadeler ilçesindeki bir apartman dairesinin balkonundaki saksılarda 1920 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi'nde Ü.Y.'nin evinin balkonunda Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Pazartesi günü düzenlenen operasyonda, evin balkonunda saksılar içerisinde boyları 10 santimetre ile 30 santimetre arasında değişen 1920 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ev sahibi Ü.Y. ve olayla ilgisi tespit edilen M.E. gözaltına alındı.

Ev sahibi Ü.Y.'nin ifadede Hint kenevirlerinin kendisine ait olmadığını, arkadaşı M.E.'nin kendisinden habersiz yetiştirdiğini iddia etti. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ü.Y. ve M.E., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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