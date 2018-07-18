Balkonda fenalaşan genç, yaşam savaşını kaybetti (2)- Yeniden

BURSA'da hava almak için çıktığı evinin balkonunda fenalaşan İhsan Dinçer (22), kaldırıldığı hastanede 2 hafta süren yaşam savaşını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Dinçer, evde yalnız başınayken hava almak için çıktığı balkonda fenalaştı. Çamaşır ipinin üzerine doğru yığılan Dinçer'i fark eden komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, Dinçer'i içeriye alıp, kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dinçer, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren İhsan Dinçer, 2 hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Dinçer, dün Kestel ilçesindeki Saitabat Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ağabey Çağlar Dinçer, kardeşinin kalp krizi geçirdiğini ve hastanede gördüğü tedaviye rağmen hayatını kaybettiğini söylerken, gencin kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.



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