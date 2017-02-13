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Balkonda çamaşır asarken bıçaklı saldırıya uğradı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da balkonunda çamaşır asan 33 yaşındaki Fadime Saim, kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Olay, merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 70008...

Balkonda çamaşır asarken bıçaklı saldırıya uğradı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da balkonunda çamaşır asan 33 yaşındaki Fadime Saim, kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Olay, merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 70008 Sokak'taki 2 katlı evin alt katında dün gece meydana geldi. Çamaşır asmak için balkona çıkan Fadime Saim, kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kol, göğüs ve sol koltuk altından bıçaklanan kadın, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan gecenin karanlığında kaçtı. Olay sırasında yatak odasında uyuyan ve eşinin çığlıklarına uyanan 38 yaşındaki Ümit Saim, balkona çıktığında, eşini yerde yatar halde buldu. Ağır yaralanan 1 çocuk annesi, çağrılan ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Saim'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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